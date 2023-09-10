Doktora dayak tehdidi

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan olayda, yüzde 52 epilepsi hastası olan Soner K., önceliğin kendisinde olduğu belirterek, doktor Merve B.'nin yanına gitti.

O sırada hastası olan doktor, Soner K.'ye dışarı çıkması gerektiğini söyledi.

Hasta bu isteğe "Sizi boşuna dövmüyorlar hakediyorsunuz dayağı." cümlesiyle yanıt verdi.



Doktorun üzerine yürüyen Soner K. gözaltına alındı.



Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Soner K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Karara itiraz eden savcı, Soner K.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.