Doktora dayak tehdidine tutuklama talebi

İstanbul'da yüzde 52 epilepsi hastası olan Soner K., rapor almak için Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.



Soner K., rahatsızlığından dolayı önceliğin kendisinde olduğunu belirterek, doktor Merve B.'nin yanına gitti.



Hastası bulunan doktor Merve B., Soner K.'ye dışarı çıkması gerektiğini söyleyince, "Sizi boşuna dövmüyorlar hak ediyorsunuz dayağı." cevabını aldı.



Doktorun üzerine yürüyen Soner K. gözaltına alındı.



Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Soner K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara itiraz eden savcı, Soner K.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

