Doktora demir çubukla saldırı: Serbest bırakılmıştı, tutuklandı

DHA 11.06.2020 - 15:17
İstanbul Esenyurt'ta doktora saldıran zanlı tutuklandı.
Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran Enginay Engin, çıkarıldığı mahkemece dün serbest bırakılmıştı.
Engin, savcılığın çıkardığı kararla dün gece tekrar gözaltına alındı. Evinde polis ekipleri tarafından alınan Engin, işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Engin, sağlık çalışanlarına küfür, hakaret, tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.