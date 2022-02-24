Doktora saldıran hasta ve oğlu gözaltına alındı

Bingöl'de bir doktor, hasta ve yakını tarafından saldırıya uğradı.



Bingöl Devlet Hastanesi'nde dün saat 15.30 sıralarında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Durmaz, 65 yaş üstü hastasını muayene ederken içeri girip randevusunun 5 dakika geciktiğini iddia eden hasta ile oğlu tarafından saldırıya uğradı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Güvenlik personelinin doktorun odasından çıkardığı baba ve oğlu, hastane polisine teslim edildi.



Emniyete götürülen baba ve oğlunun işlemleri sürerken, hastanenin önünde toplanan sağlık çalışanları, basın açıklaması yapıp olayı kınadı.

"5 DAKİKA GECİKTİĞİ İÇİN DARBEDİLMİŞTİR"

Başhekim Yardımcısı Doktor Çağatay Arif Özkaya yaptığı açıklamada, "Hekimlerimizden Uzm. Dr. Ali Durmaz'a yönelik üzücü bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Hepimizi derinden yaralayan bu eylem, ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri 5 dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darbedilmiştir" dedi.

Saldırıya uğrayan doktorun hem fiziksel olarak yaralandığını hem de psikolojik olarak bir çöküş yaşadığını belirten Özkaya, "Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakarca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır" şeklinde konuştu.