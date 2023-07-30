Doktora yayın taahhütnamesi şartı

Doktorlar artık televizyon ve radyo yayınları öncesi yanıltıcı ve paniğe sevk edici açıklamalarda bulunmayacaklarına dair 12 maddelik bir taahhütname imzalayacak. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doktora yayın taahhütnamesi şartı

Doktorlar, TV ve radyo yayınları öncesi 12 maddelik taahhütname imzalayacak.

Taahhütnamedeki maddelere göre sağlık mensupları; radyo ve televizyonlarda yapacakları tüm bilgilendirmelerde sorumluluk bilinci içinde hareket edeceklerini ve kendi uzmanlık alanının sınırları içinde kalacaklarını belirtmiş olacak.

Doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış yöntemlerin hastalıkları iyileştirdiğine dair bilgilendirme yapılmayacak.

'de yayımlanan yönetmeliğe göre, açıklama ve konuşmalar bir komisyonca incelenecek.

Mevzuata aykırı durumlarda kişi hakkında idari yaptırım uygulanacak ayrıca  ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) da yayınla ilgili bilgi verilecek.

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