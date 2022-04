Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı

Bartın'da bir aile hekimi, kargo firmasında bulunan çalışanlara saldırdı.



Olay, cumartesi günü kentte bulunan kargo firması şubesinde meydana geldi. Kumluca Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi M.S.S.(35), iddiaya göre öğle saatlerinde kargo firmasına geldi.

M.S.S., kargosunun nerede olduğunu sorgulattığı sırada şube müdürü Sudiye Güney(26) ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.S.S, Güney’e yumruk sallayarak bankoları yıktı. Doktor tarafından saçından çekilerek saldırıya uğrayan Güney’in arkadaşları, araya girmeye çalıştı.

Doktor, 2’si kadın 4 çalışana da saldırdı. Olay sonrası darp raporu alan Güney ve 4 kişi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.S.S., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Kargosunu sorgulamak için gelen kişinin kendisine saldırdığını söyleyen Sudiye Güney kargonun, doktorun komşusuna bırakıldığını belirtti.

"TEKME TOKAT VURMAYA BAŞLADI"

Doktordan şikayetçi olduğunu dile getiren Güney, “Kargomuz kapanacağı saatte M.S.S bize kargosunu sordu ama biz işlemlerini yaptığımız sırada kendisi sabredemedi. Bize küfürler ve hakaretler etmeye başladı. Sonrasında ben dışarı çıkmasını söyledim ama kendisi çıkmadı. O sırada bankoyu devirerek, benim üzerime yürüdü. Tekmeler, tokatlar, yumruklarla bana vurmaya başladı" dedi.

Aile hekimi M.S.S tartıştığı kargo şubesi müdürü Sudiye Güney ve 4 çalışanına saldırdı

"VÜCUDUMUN HER YERİNDE MORLUKLAR VAR"



Darp raporu aldığını ve şikayetçi olduğunu belirten Güney, "Serbest kalmış. Vücudumun her yerinde morluklar var. Ben hiçbir zaman böyle bir olayla karşılaşmadım. Şahıs bana öyle bir karşılık verdi ki her şey bir anda oldu. Ben bir kadınım ve şiddet gördüm, sesimin duyulmasını istiyorum. Kimse şiddet görmesin” dedi.