Doktorlar "yürüyemez" dedi, polis memuru Selma’nın hayran bırakan hikayesi

"BENİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"



Doktorların "yürüyemeyecek" demesine rağmen hiçbir zaman pes etmediğini söyleyen Akdemir, "Fizik tedavi almaya başlamadan önce göğsümden aşağıda hiçbir hareket, hiçbir his yoktu. Yani resmen yatalak bir vaziyetteydim ve sadece yatıyordum. Ellerimi bile kullanamaz vaziyetteydim. Ama sonrasında fizik tedavimi bırakmadım. Ve çok uğraştım. Doktorlarımın da fizyoterapistlerimin de katkısıyla tedavimi asla bırakmadım. 1,5 yıldır bilfiil tedavinin içerisindeyim. Bazen buradan hava değişimi için bizi evlerimize gönderiyorlar ama evde bile asla durmadım, çalışmaya devam ettim. Şu anda da açıkçası bunun faydasını görüyorum. Şu an koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum. Ama bu benim için tabii ki kazanılmış bir zafer değil. Çünkü benim için yeterli değil. Ben yine devam edeceğim, tedavimi asla bırakmayacağım. Desteksiz yürüyene kadar, koşana kadar, işime geri dönene kadar, eski standartlarıma kavuşana kadar, kazadan 5 dakika önceki en yakın aşamaya gelene kadar çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.