Doktorlara rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

Samsun ve Ordu 'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.