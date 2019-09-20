Fırat'ın doğusuna olası harekat için Sağlık Bakanlığı'nın da çalışma başlattığı ortaya çıktı. Doktorlara Suriye sınırında görev verildi.



Türkiye, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurulması için ABD ile çalışıyor. Ancak bu gerçekleşmezse, Ankara, bölgenin teröristlerden temizlenmesi konusunda kararlı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekat planlarının ve hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı. Olası o harekat için Sağlık Bakanlığı da aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’nın da bulunduğu 11 ilin Sağlık Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.



Görevlendirme yazısında 20 Ağustos-20 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa ve Mardin’deki tesislerde res'en personel görevlendirildiği bildirildi.



Görevlendirme yazısında, "Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin 20/08/2019 – 20/10/2019 tarihleri arasında görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir." denildi.



Görevlendirilen personel, söz konusu tarihler arasında Şanlıurfa ve Mardin il sağlık müdürlüklerinin emrinde çalışacak. Olası askeri harekatın sağlık hizmetlerini yürütecek. Ayrıca Şanlıurfa’da doktorların izinleri süresiz olarak iptal edildi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulu da bakanlık tarafından yapılan tüm görevlendirmelerin kabul edildiğini açıkladı.