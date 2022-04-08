Doktor Naim Ünsal cinayet kurbanı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir doktor, tabancayla vurularak öldürüldü.

Acıpayam Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Naim Ünsal ile açığa alınan Uzman Çavuş M.A. arasında tartışma çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde yaşanan tartışmada M.A. tabancayla ateş ederek Doktor Ünsal'ı öldürdü.

KATİL ZANLISI AÇIĞA ALINAN ASKER



Gözaltına alınan M.A.'nın, Dr. Ünsal'ın çiftliğinde atlarına bakıcılık yaptığı, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşandığı öğrenildi.



M.A.'nın hakkındaki soruşturma nedeniyle bir süre önce açığa alındığı belirtildi.



OPERASYONLARI VE AT SEVGİSİYLE TANINIYORDU



Dr. Naim Ünsal, doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu.



Atlara olan sevgisiyle de tanınan Ünsal, Konya Atlı Okçuluk Grubu'nda çalışmalar yürütmüştü.