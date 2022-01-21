Doktoru bıçaklayan zanlının cezası belli oldu

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Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan zanlı 16 ay 2 yıl hapis cezası aldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğramıştı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Bayram Nargüler hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

"GÜVENLİK ŞARTLARINDA İYİLEŞME YOK"

Saldırı sonrasında psikolojik destek alan Ertan İskender, bu ay istifa kararı almıştı. İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne sunduğu istifa dilekçesinde şu ifadelere vermişti:



"Temmuz 2018'den beri hastaneniz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Mayıs 2021 tarihinde uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Bu sebeplerden ötürü memuriyet görevimden çekilmek istiyorum. Usulüne uygun istifa etmek istiyorum.''