Cezaevinde doktoru bıçaklayıp firar eden kişi evinde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın Açık Cezaevi'nde doktor Y.E.B.'yi bıçakla yaraladıktan sonra firar eden hükümlü E.A.'nın Yeniköy Mahallesi'ndeki evine geldiğini tespit etti.
Ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı. Hükümlü, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Aydın Açık Cezaevi'nde 1 Ağustos'ta muayeneyi kabul etmeyerek hastaneye sevkini isteyen hükümlü E.A., cezaevinde görevli doktor Y.E.B.'ye bıçakla saldırdıktan sonra firar etmişti.
Hükümlünün tehdit, gasp ve özel hayatın gizliliği ihlal gibi suçlamalardan 4 yıl 11 ay 15 gün cezası bulunuyordu.