Doktoru pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin son durumuna ilişkin bilgi verdi

Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.



Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Henüz uyandırılmadı. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi" dedi.



Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.



"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ DESTEĞİNİ VERİYOR"



Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü belirterek, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.



Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü olmuştu, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar" diye konuştu.



3 KİŞİ TUTUKLANDI



Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.



Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.



Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.