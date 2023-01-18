Doktoru silahla tehdit eden muhtara tutuklama

Kırıkkale'de bir köy muhtarı, gittiği hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini silahla tehdit etti. Gözaltına alınan muhtar tutuklandı.



Keskin ilçesine bağlı Müsellim köyünün muhtarı 30 yaşındaki Kerem Dağ, babasını kalp rahatsızlığı sebebiyle Yüksek İhtisas Hastanesi acil servisine götürdü.

Muhtar, burada bilinmeyen bir nedenle doktorla tartışmaya başladı. O sırada güvenlik görevlisi de tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak muhtar, yanında bulunan ruhsatlı tabancasıyla doktor ve güvenlik görevlisini tehdit etti. Bunun üzerine beyaz kod verildi.

Doktoru ve güvenlik görevlisini tehdit eden Kerem Dağ tutuklandı.