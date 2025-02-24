Doktoru sokak ortasında dövenlere 5'er yıl hapis cezası

Sağlıkta şiddet cezasız kalmadı.

Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile müşteki doktor katılmadı. Salonda İzmir Tabip Odası'nın avukatı Mithat Kara ile sanıkların avukatı Ece Nurcan hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Söz alan avukat Mithat Kara, sanıkların sağlık personeline karşı yaralama suçunu işlediklerini belirterek, cezanın ona göre tayin edilmesi gerektiğini söyledi.



Sanık avukatı Ece Nurcan ise doktor Günay'ın da müvekkillerini darbettiği için yargılandığını ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanması gerektiğini ifade etti.



Hakim, sanık S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A'yı "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.



Müştekinin doktor olması nedeniyle cezada ayrıca artırım uygulanmadı.



NE OLMUŞTU?



Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 22 Ağustos 2022'de çıkan kavgada doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Bu olaydan 1,5 ay sonra 7 Ekim 2022'de mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.



Şüphelilerin, hakkında "Beyaz Kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.



Sanıklar hakkında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanıklara 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.



Tarafların itirazı sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, ikinci olayın mesai saati dışında gerçekleşmesi nedeniyle kamu görevlisine ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlardaki gibi ceza artırımı uygulanamayacağına kanaat getirmiş, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.