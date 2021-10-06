Doktoru tehdit etti, iki çocuğa bilgisayar karşılığında cezadan kurtuldu

İzmir Konak'ta bir hasta yakını tarafından tehdit edilen doktor, şikayeti üzerine açılan davadan, iki öğrenciye tablet bilgisayar alınması karşılığında vazgeçti.

DHA 06.10.2021 - 11:35

Doktoru tehdit etti, iki çocuğa bilgisayar karşılığında cezadan kurtuldu

İlişkili Haberler

Meslektaşını öldüren doktorun cezası belli oldu

Meslektaşını öldüren doktorun cezası belli oldu

Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor göreve dönemedi: Artık hasta bakamam

Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor göreve dönemedi: Artık hasta bakamam

İzmir'de doktoru tehdit eden kişi, iki öğrenciye tablet bilgisayar alması karşılığında cezadan kurtuldu.

Konak ilçesinde Ergin G.'nin (34), çocuğunu getirdiği hastanede fazla sıra beklemesi üzerine çıkan tartışmada Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit etti.

Akar'ın şikayeti üzerine Ergin G. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dr. Ebru Akar, Ergin G'nin ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye tablet bilgisayar alması karşılığında şikayetini geri çekeğini söyledi.

Ergin G.'nin şartı kabul ederek, aldığı 2 tablet bilgisayar iki ilkokul öğrencisine verildi. Olayın üzerine Dr.Akar şikayetini geri çekti.

Akar, "Sanığın ceza almasındansa 2 çocuğun sevinmesi benim için daha önemli, o yüzden böyle bir karar verdim" dedi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...