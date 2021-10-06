Doktoru tehdit etti, iki çocuğa bilgisayar karşılığında cezadan kurtuldu

İzmir'de doktoru tehdit eden kişi, iki öğrenciye tablet bilgisayar alması karşılığında cezadan kurtuldu.

Konak ilçesinde Ergin G.'nin (34), çocuğunu getirdiği hastanede fazla sıra beklemesi üzerine çıkan tartışmada Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit etti.

Akar'ın şikayeti üzerine Ergin G. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dr. Ebru Akar, Ergin G'nin ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye tablet bilgisayar alması karşılığında şikayetini geri çekeğini söyledi.

Ergin G.'nin şartı kabul ederek, aldığı 2 tablet bilgisayar iki ilkokul öğrencisine verildi. Olayın üzerine Dr.Akar şikayetini geri çekti.

Akar, "Sanığın ceza almasındansa 2 çocuğun sevinmesi benim için daha önemli, o yüzden böyle bir karar verdim" dedi.