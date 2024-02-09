Doktoru yumruklayan hasta yakını tutuklandı

Sağlıkta şiddet vakaları devam ediyor.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören Nazife K., 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan K.'ye ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi.
Bu sırada Volkan K., doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Volkan K.'nin yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan K.'nin ev hapsine itiraz etti. Volkan K., dün yeniden gözaltına alındı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Volkan K., bu kez tutuklandı.
"SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ"
Edirne Tabip Odası, bugün saldırının yaşandığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde eylem yaptı.
Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının katıldığı eylemde konuşan oda başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, "Sağlıkta şiddetin hedefi, bu kez Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde çalışan meslektaşımız oldu. Meslektaşımız, ölen bir hastanın ölüm belgesinin doldurulması için görüştüğü hasta yakını tarafından darbedildi. Edirne Tabip Odası olarak meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Bu elim olayda adli ve idari sürecin yakından takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz." dedi.
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