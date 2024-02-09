Doktoru yumruklayan hasta yakını tutuklandı

"SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ"



Edirne Tabip Odası, bugün saldırının yaşandığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde eylem yaptı.



Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının katıldığı eylemde konuşan oda başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, "Sağlıkta şiddetin hedefi, bu kez Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde çalışan meslektaşımız oldu. Meslektaşımız, ölen bir hastanın ölüm belgesinin doldurulması için görüştüğü hasta yakını tarafından darbedildi. Edirne Tabip Odası olarak meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Bu elim olayda adli ve idari sürecin yakından takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz." dedi.

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