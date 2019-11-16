Doktorun feci ölümü (Virajı alamayan TIR'ın altında kaldı)

Hadımköy Mahallesi Abdülezel Caddesi üzerinde ilerlediği sırada virajı alamayan 47 PF 937 plakalı iplik bobinleri yüklü TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda bisikletiyle seyir halnde olan Op. Dr. Aytan Kar'ın üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan Op. Dr. Aytan Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada TIR sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Op. Dr. Aytan Kar'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.