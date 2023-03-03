Doktorun öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için istenen ceza belli oldu

İstanbul Ataşehir'de genç doktorun ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Doktorun öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için istenen ceza belli oldu

'un Ataşehir ilçesinde 13 Ekim 2022 tarihinde kaldırımda bekleyen 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ehliyetsiz kamyonet sürücüsü Adem U. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolünü kaybeden sürücünün önce yol kenarında bulunan taksiye, ardından Buğra Kaan Yücebaş ve annesi Nurcan Yücebaş'a çarptığı belirtildi.

Kazada Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.

Tutuklanan Adem U.'nun ifadesinde "Patronumun isteğiyle kamyonete bindim, ehliyetsiz olduğumu biliyordu." dedi.

Adem U.'nun “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

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