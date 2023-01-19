Doktorun öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı, istenen ceza belli oldu

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Ankara'da Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e (37) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Doğukan Karahancı (24) hakkında, ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması tamamlandı.



SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ankara 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Karahancı'nın, kaza sırasında 2.02 promil alkollü olduğu belirtildi.



İddianamede, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının çözümlemesine göre Peker'in, yolun ikinci şeridinde kollarını açarak yürüdüğü sırada şüphelinin aracıyla çarptığı belirtildi.

İddianamede ayrıca kazanın meydana gelmesinde Peker'in asli, sürücünün ise tali kusurlu olduğu yönündeki bilirkişi raporu da yer aldı.



''TAKSİ ÇEVİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTI''



Yaşar Subutay Peker'in eşi Gizem Peker'in (36) savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı.

Peker, "Eve gidiyorduk. Eşim kendisini iyi hissetmiyordu. Aracı kullanamayacağını söyleyerek taksi çevirmek için yola çıktı. O esnada şüpheli gelip, eşime çarptı." diye konuştu.

''ANİDEN YOLA ÇIKTI''



Doğukan Karahancı ise ifadesinde Peker'in aniden yola çıktığını ve kollarını açarak araçların geldiği yöne döndüğünü ileri sürerek, "Şahsa çarpmamak için direksiyonu sağa kırınca o da sağ şeride geçti. Bunun üzerine tekrar manevra yaptım ancak engel olamadım ve çarptım." dedi.



Doğukan Karahancı, Ankara 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda, geçen yıl 22 Kasım'da saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e, Doğukan Karahancı'nın kullandığı otomobil çarpmıştı.



Peker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Karahancı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.