Doktorun parmağını kıran hasta yakını tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da çocuğuyla hastaneye giden A.K., yanlış yönlendirildiğini söyleyen doktor Çağla Arukan'ın elindeki evrakı şiddetle alırken parmağını kırdı.
Doktorun beyaz kod çağrısı üzerine odaya giren sağlık çalışanları, A.K'yi dışarı çıkardı. Hastaneye gelen polis ekipleri de A.K'yi Küçükköy Polis Merkezine götürdü.
Arukan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na giderek darp raporu alırken, savcının talebi üzerine A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Doktorun parmağındaki kırık nedeniyle ameliyat olacağı öğrenildi.