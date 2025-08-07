Döküm fabrikasındaki işçi elektrik akımına kapılarak can verdi

Çankırı'nın Korgun ilçesinde döküm fabrikasında çalışan bir işçi, elektrik akımına kapıldı. Talihsiz işçi, hayatını kaybetti.

İlçede bir döküm fabrikasında çalışan A.Ö (35), akımına kapıldı.

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ö, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan A.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

