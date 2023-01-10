Dokunulmazlık toplantısına CHP ve İYİ Parti katılmayacak

Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekelerinin görüşüleceği toplantıya CHP ve İYİ Parti katılmayacak.

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi yarın görüşecek.

Yarın 14.00’te yapılacak toplantıya CHP ve İYİ Parti katılmama kararı aldı. İki parti, bu toplantıya katılmama gerekçesini “Hukuksuzluğu meşrulaştırmamak” olarak açıkladı.

İYİ Partili Türkkan'ın şehit yakınına yönelik ifadeleri nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.



CHP’li Başarır hakkında da Yalova’da mahkeme heyetine yönelik tepkisi nedeniyle fezleke hazırlanmıştı.



Komisyon dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alırsa dosyalar Genel Kurula’a gelecek. Genel Kurul’dan da bu yönde karar çıkarsa iki vekilin dokunulmazlığı kaldırılmış olacak.

