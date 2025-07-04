Dokuz aylık görevini tamamlayan Oruç Reis, Filyos'a demirledi

Somali deniz sahasında yürüttüğü sismik faaliyetleri tamamlayan Oruç Reis Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na vardı.

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı.

Somali'nin üç ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi 6 Haziran'da sona erdi.

DÜN İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı. Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'nı 2 Temmuz'da, İstanbul Boğazı'nı ise dün geçti.

DONANMA EŞLİK ETTİ

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi’nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de eşlik etti.

YENİ GÖREVİ BEKLEYECEK

Yaklaşık dokuz aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşan gemi, burada bakım ve onarımdan geçecek, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından da yeni görevine hazır hale gelecek.

2017'DE İNŞA EDİLDİ

Yerli ve milli imkanlarla 2017'de inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılıyor.

87 metre uzunluk, 23 metre genişlik ve 34 metre yüksekliğe sahip olan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramalarında iki ve üç boyutlu sismik araştırma faaliyetleri yürütüyor.