Dokuz ayrı suçtan aranıyordu, Bursa'da yakalandı

Dokuz ayrı suçtan, hakkında 19 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalandı.

Bursa'da dokuz suçtan aranan, 19 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, tehdit ve hakaret gibi dokuz suçtan yakalama kararı, ayrıca 19 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü A.A.S'yi (47) yakalamak için çalışma başlattı.

A.A.S'nin Ankara Yolu Caddesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

