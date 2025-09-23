Dokuz ayrı suçtan aranıyordu, Samsun'da yakalandı

Samsun'da hakkında dokuz ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Dokuz ayrı suçtan aranıyordu, Samsun'da yakalandı

'un İlkadım ilçesinde dokuz ayrı suçtan aranan kadın yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlar kapsamında dokuz ayrı dosyadan aranan B.S'yi yakaladı.

Bu suçlardan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...