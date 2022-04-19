Dokuz yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkıştı

Hatay'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bahar Sarıbaş, dokuz yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Sarıbaş, daha sonra asit içerek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan Sarıbaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haberler - DHA 19.04.2022 - 15:38

Dokuz yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkıştı

'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş'a 33) ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi.

Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Bahar Sarıbaş ile kız Elif Eylül'ü (9)  hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dokuz yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayan Bahar Sarıbaş, intihara teşebbüs etti. Dokuz yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayan Bahar Sarıbaş, intihara teşebbüs etti.

ASİT İÇTİĞİ BELİRLENDİ

Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Bahar Sarıbaş'ın eşinden ayrı yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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