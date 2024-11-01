Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düşen genç kız yaşamını yitirdi.

Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Olay Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 18 yaşındaki İpek B. dokuzuncu kattaki evlerinde dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü.

Apartmanın bahçesindeki çimin üzerine düşerek ağır yaralanan genç kız ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İpek B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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