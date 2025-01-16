Dolandırıcı borcuna sadık çıktı: Yerde bulduğu kartla önce veresiye hesabı kapattı

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda, bir vatandaş yere kredi kartını düşürdü.

İddiaya göre kaldırımda yürüdüğü esnada cebindeki kredi kartını yere düşüren Orgun Eyüpoğlu isimli vatandaş, markete gidrince kartının olmadığını fark etti.

Cep telefonuna bakan Eyüpoğlu, kartıyla alışveriş yapıldığı bildirimini görünce markede doğru ilerledi. Markete giden adam, kartı kullanan kadını dakika farklı ile kaçırdı. Eyüpoğlu, araştırma yapınca kredi kartını alan kadının kadının veresiye borcunu ödediğini öğrendi.



ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Eyüpoğlu başına geleni şöyle anlattı:

“Kredi kartımı bir bayan buluyor ve alışveriş yapıyor. Markete giden şahıs daha sonra bu giyim mağazasına gelip veresiye borcunu temassız özelliğini kullanarak kapatıyor. Buraya geldiği zaman normalde her zaman geldiğinden farklı şekilde gelmiş. Ben markete gidip alışveriş yaptım o esnada kartımın olmadığını fark ettim. Benimle alışveriş yapılan yerler çok yakın ben takip ettim ama yakalayamadım. Kartımı iptal ettirdim, polislerde geldiler kartımı bırakmasını bekledim ama dönüş olmadı.”



"BORCUNU DÜZENLİ ÖDEYEN MÜŞTERİ"

Veresiye borcunun ödendiği işletmenin sahibi olan Nimetullah Aksoy ise, “Benim bildiğim sağlam bir müşterim sürekli borcunu ödüyor gelip. Sabah geldi borcunu ödeyeceğini söyledi 630 TL borcu vardı kartla ödeyeceğini söyledi bende tamam dedim. Aradan 10 dakika geçmeden bu arkadaş geldi. Benim normalde sürekli müşterim ben hiç şüphelenmedim hava soğuk diye ben yüzünü atkıyla örttüğünü düşündüm” ifadelerini kullandı. Kadının veresiye borcunu ödediği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.