Dolandırıcı zabıt katibinden 80 milyon lira savunması: Keşke tosuncuk gibi parayı toplayıp çekip gitseymişim

İstanbul’da şebeke kurup 80 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel'in yargılandığı davada ilk duruşma görüldü.



İstanbul Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abbas Kırmızı ile diğer tutuklu Süleyman Demirel bulundukları cezaevinden getirildi. 12 tutuksuz sanık ve çok sayıda şikayetçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.



"MADDİ SIKINTILAR ÇEKİYORUM; 10 YILDIR BAHİS SİTESİNDE OYUN ONUYORDUM"



Süleyman Demirel kimlik tespitinde üniversite mezunu olduğunu söyledi.



Savunmasını yapan Süleyman Demirel "2017 yılında boşandıktan sonra boşluğa düştüm. Maddi sıkıntılar çekiyorum. 10 yıldır bahis sitesinde oyun oynuyordum. Sanıklardan Levent ile 20 yıldır tanışıyoruz. Telefonla oynarken Levent ve eşi de görünce oynamak istediler. Kendileri oynamayınca bana para verip oynatmaya başladılar. Sonra para miktarları artırdılar. Levent, babasının arabasını sattı parayı bana verdi." dedi.



O dönem bahis sitesinden 60 bin TL kazandığını ve 6 bin verdiğini dile getiren Demirel, "Levent o dönem eşi Emel ile ayrıldılar. Levent’in kafesine gelen bir polis memuruyla bende tanıştım. Büşra diye biriyle Levent arasında bir ilişki olmuş. Levent de Büşra’ya bizim bahis işinden bahsetmiş o da para vermeye başladı. Daha sonra onlar da adam getirmeye başladılar ve 'Biz ne alabiliriz' diye sordular. Ben de her getirdiğiniz kişiden yüzde 10 komisyon verebileceğimi söyledim. Levent, çevresinden arkadaşlarından bahis sitesi için para bulup bana getiriyordu. Döviz getiriyordu ama ben kabul etmek istemiyordum o dönem kurun ne olacağını bilmediğimiz için. Yine o dönem zor durumda olduğumuz için kabul etmek zorunda kaldım. Her gün 30-50 bin para ödüyordum. O yüzden almak zorunda kaldım." diye konuştu.

"O DÖNEM ONLAR İÇİN ALTIN YUMURTLAYAN TAVUKTUM"



Savunmasının devamında Demirel, "Büşra’nın çevresinden de para getirdiği zaman kendi hesabından bana parayı göndermiş. Ben o dönem fark etmemiştim. Kendi hesabından gönderdiği zaman komisyon alıyordu. Ben döviz aldığım için o dönem döviz yükseldi ödemelerim de arttı. Ayhan polis memurudur. Benim bahis oynadığımı bilerek bana para verdi. Yanında bahis oynadığımı gösterdim ama o da mesela 100 verip 170 almak istedi. Ben o dönem onlar için altın yumurtlayan tavuktum. UYAP sorgulama yaptığım iddialarını da kabul etmiyorum. Bana tapularını kendileri getirdiler. Ben UYAP’tan arama yaptığımda tapuyu benden habersiz başkasına sattıklarını öğrendiğim zaman arama yaptım. Onun dışında yapmadım. 7 aydır hapis yatıyorum. Ben doğruları söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.