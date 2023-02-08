Dolandırıcılar depremi fırsat bildi

Dolandırıcılar depremi fırsat bildip AFAD adıyla sahte bağış siteleri kurup bağış paralarını çalmaya çalıştı.

Dolandırıcılar, arama motorlarında başta AFAD olmak üzere bazı STK'ların sahte adreslerini liste başında gösterdi.

Siteye giren vatandaşlar bağış yapmak için linklere tıkladığında dolandırılma riskiyle karşılaştı.

Durum farkedilince siber suçlar ekipleri müdahale etti.

bu siteler internetten kaldırıldı.



Depremzedelere yardım için e-Devlet'te iki yeni hizmet Haberi Görüntüle

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bağış yapmak isteyen vatandaşları uyardı. "Karşınıza çıkan linkin adresi gerçekten o kuruma mı ait. Bunun mutlaka kurumla iletişime geçilerek teyit edilmesi lazım." ifadelerini kullanan Demircan, IBAN'a para yatırılması isteniyorsa numaranın doğruluğunu da mutlaka teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Peki internet siteleri üzerinden afet bölgelerindeki vatandaşlara yardım etmek isteyenler başka nelere dikkat etmeli?



Demircan, "Bağış yaparken en dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de eğer tanınmış bir kurum değilse bağış yapma yetkisinin olup olmadığının valilikten teyit edilmesi, o kurumla mutlaka iletişime geçilip verilen IBAN numaralarının gerçekten o kuruma mı ait olup olmadığının teyit edilmesi gerekiyor." dedi.