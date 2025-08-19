Dolandırıcılar, şehidin tazminatına göz dikti

Dolandırıcıların hedefi şehit ailesi oldu.



Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, Tunceli'de görevliyken 14 Kasım 2024 günü atış eğitim alanında meydana gelen kaza sonucunda şehit oldu.



Yeni evli şehit Yiğit, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde toprağa verildi. Haziran ayının başında baba Mehmet Yiğit'e (58) 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı verildi.



Şehit tazminatı ile köydeki damı akan evini yaptırmayı planlayan şehit babası Yiğit, kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından FETÖ yalanıyla dolandırıldı.



Dolandırıcılar, "FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış hesabınızı boşaltacak" diyerek şehit tazminatını kendilerine yatırttı.

"KİMLİĞİ ATTILAR"



Yaşadığı olayı anlatan Şehit babası Yiğit, dolandırıcıların yakalanan FETÖ şüphelilerinin fotoğraflarını attığını dile getirip "Eşimin adına düzenlenmiş kimliği attılar. Bize 155'i arayın dediler bizde aradık ama meğerse bunlar onu da kendilerine bağlamış." dedi.



Şüphelilerin "Bu FETÖ'cüleri bulalım. Bunlar para kaçırıyorlar" sözleri üzerinde bankadaki parasını gönderen Yiğit, dolandırıldığını anlayınca Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği ve parasının yarasını kurtardığını dile getirdi.

"HİPNOZ ETTİLER"



Yiğit, "Ev için ayırdığımız parayı dolandırıcılara kaptırdık. Ben daha önce izlediğim haberlerde bunlara pabuç bırakmam diyordum ama beni hipnoz ettiler." diye konuştu.



ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Polisin konuyla ilgili 3 şüpheliyi yakaladığı, şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi. Ancak dolandırıcılara geçen tazminatın 1 milyon 200 bin lirasına ulaşılamadı.