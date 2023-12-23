Dolandırıcılara ''Medcezir'' operasyonu: 8 gözaltı

Şüphelilerin ayrıca, haksız yolla elde ettiği kazançların farklı banka hesaplarına yatırılmasını sağladığı, başka hesaplara da havale ederek 'Girdap' adı verilen yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.



BASKINDA BİLGİSAYARI PENCEREDEN ATTI



Operasyonda bir şüpheli, polisi gördüğü sırada dizüstü bilgisayarını pencereden attı.



Bilgisayara incelenmek üzere el koyulurken, şüphelilerin elde ettiği paraları ATM'den çektiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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