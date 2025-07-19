Dolandırıcıların eline düştü: 123 bin lira dolandırıldı

Ambulans şoförlüğü yapan Mehmet Dege, sosyal medyada gördüğü ilandaki karavanı beğenerek adını Hıdır olarak tanıttığı kişi ile satın alım işlemleri için iletişime geçti.

Hıdır, Değe’den eşinin hamilelik nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini ve bu yüzden parayı nakit olarak göndermesini istedi.

Mehmet Dege ardından dijital bankacılık üzerinden iki kez 60 bin TL ve 3 bin TL çekici ücreti olmak üzere toplam 123 bin TL gönderdi.

Ancak, Hızır isimli dolandırıcı sonra sırra kadem bastı.

"ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM"



Dege, dolandırıldığını fark edip savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Kendisini birçok kez aradım ancak cevap vermedi." diye konuşan mağdur adam, "Arıyorum sürekli meşgule atıyor. O andan itibaren dolandırıldığımı anladım. Bu kişi hakkında gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum." dedi.