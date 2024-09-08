Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!

Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler oldu. Uzmanlar, dolandırıcıların burs verme bahanesiyle öğrencileri ağlarına düşürmeye çalıştığını belirtti. Geri ödemesiz burs ile ilgili SMS veya e-mail'lerin dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.

Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!

İnternet siteleri üzerinden faaliyetleri her geçen gün artıyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi dolandırıcılar öğrencileri yardımı bahanesiyle ağına düşürmek için SMS ve mail gönderiyor.

Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat! - 1


Öğrencileri kandırmak isteyen dolandırıcılar, yardımı verilecek gibi öğrencilere gönderdikleri mesajların içerisindeki "Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır. Linke tıklayın, bilgilerinizi girerek burs başvurunuzu tamamlayın" şeklinde yazı göndererek iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat! - 2

Dolandırıcılar, bu bilgiler sayesinde öğrenciler adına dijital cüzdan telefonda bulunan bazı uygulamalarına erişim sağlayarak dolandırıyor.

Uzmanlar, bu yardım bahanesini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulunarak, ödenek bahanesiyle gelen linklere tıklanmaması ve istenen bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

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