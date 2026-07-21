Dolandırıcıların kilometre oyunu. Kusurlu araç satan çeteye operasyon yapıldı

İkinci el araçların kilometrelerini düşürdükleri, ağır kusurlarını gizledikleri ve sahte ekspertiz raporları düzenleyerek satışa çıkardıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Samsun ve Antalya’da operasyon düzenlendi.

Gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçların hasar durumlarını gizledikleri, kilometre sayaçlarına müdahale ettikleri ve hazırladıkları sahte ekspertiz raporlarıyla araçları internet üzerinden satışa çıkardıkları öne sürüldü.

140 BİN KİLOMETRE DEDİLER, 340 BİN ÇIKTI

Çetenin mağdur ettiği kişilerden biri de Ahmet Adıgüzel oldu. Adıgüzel, internet üzerinden bulduğu aracı 600 bin liraya satın almadan önce satıcının kendisine iki gün önce düzenlenmiş bir ekspertiz raporu gösterdiğini anlattı.

Aracın 140 bin kilometrede olduğu ve yalnızca iki kapısında boya bulunduğu belirtilirken, satışın ardından gerçek kilometrenin 340 bin olduğu ortaya çıktı. Aracın tamamen boyandığı, hava yastıklarının bulunmadığı ve motorunda ciddi sorunlar olduğu da belirlendi.

Aracı satın aldıktan iki gün sonra gösterge ışlarından şüphelendiğini belirten Adıgüzel, aracı ustaya götürdüğünde gerçek durumla karşılaştığını söyledi.

Adıgüzel, “Aracın motoru bitik, hava yastıkları yok. Kilometresi 340 binden 140 bine indirilmiş. Araç tamamen boyalı. Şu anda 300-350 bin liralık ağır masrafı var.” dedi.

ARAÇLARDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN KUSURLAR

Şüphelilerin sattığı araçlar bilirkişi tarafından tek tek incelendi. İncelemelerde araçların kilometrelerinin yaklaşık 200 bin düşürüldüğü, birçoğunun yürüyen aksamında sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek sorunlar bulunduğu tespit edildi.

Toplam 47 mağdurun şikayeti üzerine konu yargıya taşındı. Uzmanlar, ikinci el araç satın alacak kişilerin satıcı tarafından sunulan raporla yetinmemesini ve ekspertiz işlemini kendi seçtikleri bağımsız bir firmada yaptırmasını öneriyor.