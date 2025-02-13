Dolandırıcıların kredi tuzağı: Mahkeme vatandaşı haklı buldu

Dolandırıcılar çeşitli yöntemlerle başkaları adına kredi çekiyor. Bunu yaparken, vatandaşların kendi telefonlardaki uygulamaları kullanıyor.



Kredi mağduru olan bir kişi, soluğu Ankara Tüketici Mahkemesi'nde aldı. Kendisinden ödeme isteyen bankaya karşı dava açtı.



Adına 100 bin lira kredi çekildiğini ek hesabından 49 bin 437 lira kullanıldığını iddia etti. Mahkeme, vatandaşın borçlu olmadığı kararına vardı.



Hukukçulara göre, bu karar tüm davalar için emsal teşkil etmiyor. Her davanın kendi içerisinde değerlendirileceği ifade ediliyor.

