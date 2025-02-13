Dolandırıcıların kredi tuzağı: Mahkeme vatandaşı haklı buldu
Son dönemde kredi dolandırıcılığı mağduriyeti artıyor. Vatandaşların adına haberleri dahi olmadan kendi telefonlarındaki uygulamalar üzerinden kredi çekiliyor. Bir mağdur, bankanın talep ettiği borcu ödememek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme vatandaşı haklı buldu.
Dolandırıcılar çeşitli yöntemlerle başkaları adına kredi çekiyor. Bunu yaparken, vatandaşların kendi telefonlardaki uygulamaları kullanıyor.
Kredi mağduru olan bir kişi, soluğu Ankara Tüketici Mahkemesi'nde aldı. Kendisinden ödeme isteyen bankaya karşı dava açtı.
Adına 100 bin lira kredi çekildiğini ek hesabından 49 bin 437 lira kullanıldığını iddia etti. Mahkeme, vatandaşın borçlu olmadığı kararına vardı.
Hukukçulara göre, bu karar tüm davalar için emsal teşkil etmiyor. Her davanın kendi içerisinde değerlendirileceği ifade ediliyor.
Mahkemenin kararını yorumlayan Avukat Umut Metin, "Bankanın güvenlik örneği almadığı sonucuna erişiliyorsa, bankanın müşterinin zararını karşılaması gerekecektir. Bu olağan, beklenen bir durumdur. Bağlayıcı bir kararın olabilmesi için bunun Yargıtay iştihadini birleştrime şeklinde tezahür etmesi gerek. Bir yerel karar sadece o dosyanın tarafları için geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.
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