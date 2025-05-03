Dolandırıcıların kurbanı oluyordu: Sazan sarmalına polis darbesi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bafra ilçesinde bir internet sitesinde A.U. (39) adına kayıtlı otomobili satın almak isteyen Ö.K. (45), kendisine gönderilen banka hesabına 475 bin lira gönderdi.



Kısa süre sonra Ö.K, dolandırıldığını anlayınca Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu.



Ekipler, suça konu banka hesabının B.T. (22) adına kayıtlı olduğunu tespit ederek 475 bin liraya bloke koydurulmasını sağladı.



Vatandaşları ikinci el araç alım-satım işlemleri konusunda uyaran polis, halkın özellikle internet üzerinden yapılan ilanlara karşı dikkatli olmasını ve resmi yolları tercih etmelerini istedi.

