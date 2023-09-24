Dolandırıcıların son kurbanı emekli emniyet müdürü: Tıkladığı reklamla 277 bin TL'si gitti

Bursa'da yaşayan emekli emniyet müdürü C.D., sosyal medyada gördüğü "kart aidatı iadesi" reklamına tıkladıktan sonra kendisini, müşterisi olduğu özel bankadan aradığını belirten dolandırıcıya, telefonuna gelen şifreleri vererek mobil bankacılık hesabını kaptırdı.



5 Eylül günü emekli emniyet müdürünün hesabından 20 dakika içerisinde ek hesap limit artışı, kredi çekimi, EFT gibi birçok işlemle toplam 277 bin 500 lira çekildi.

Dolandırıldığından şüphelenen C.D. öğle arasının bitmesini bekleyip bankaya bildirdiğinde dolandırıldığını anladı.

Emekli emniyet müdürü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık şüpheli Recep S.'yi cep telefonundan tespit etti. Hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul'da olaydan 5 gün sonra 20 Eylül'de gözaltına alınan Recep S. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Dolandırıcı, savcılık ifadesinin ardından, mahkemeye bile sevk edilmeden serbest kaldı.



BANKA "O İŞLEMLER ŞÜPHELİ DEĞİL" DEDİ

Bu sırada C.D. Avukatı Ziya Ergün aracılığıyla özel banka ile iletişime geçti. Ancak banka, mobil bankacılık geçmişi olmayan müşterisinin arka arkaya yaptığı büyük miktarlardaki işlemleri şüpheli göremeyerek sorumluluk kabul etmedi. İşlemleri iptal etmeyip, para iadesi de yapmadı.

Sabah gazetesine konuşan Avukat Ergün bankadan da şikayetçi olacaklarını aktararak, "Mağdurun olağan hayatın akışına uygun olmayan şekilde kredi başvurusu, nakit avans çekimi art arda işlemler yaparak hesaptaki paraları EFT aracılığıyla göndermesi şüpheli olarak görülmemiş. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.