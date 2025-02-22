Dolandırıcıların son kurbanı TÜBİTAK ödüllü profesör oldu!

İstanbul'da 'da, kendini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı sigorta iptali yapacağını belirterek TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mehmet Güneş'in hesabından 1 milyon lira çekti.



TÜBİTAK Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Mehmet Güneş, banka personeli olduğunu belirten dolandırıcılar tarafından arandı.



Güneş'i arayanlar yönlendirilerek sigorta iptal işlemi yapılacağını söylendi. Ancak yönlendirmelerle Güneş 500 bin liralık kredi başvurusunda bulundu. Kimlik bilgilerine sahip olan dolandırıcılar, çeşitli yöntemlerle güven kazanmasının ardından bakiyede bulunan 500 bin lira için de aktarım yaptırarak izini kaybettirdi. Güneş 1 milyon lira dolandırıldı.



"BANKA NUMARASI OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM"



Bankanın müşteri hizmetleri numarasını daha önceden engellediğini söyleyen Güneş, "Bir cep telefonundan arandım ve bana banka hesabının sigortasının iptal işlemi için arandığım söylendi. Bu arada bana ulaşamadıklarını söylediler. Bana ulaşamadıklarını, mobil internetimi açmamı, blokeyi de kaldırmamı istediler." diye konuştu.



Mobil bankacılık üzerinden kendisine işlemler yaptırıldığını söyleyen Güneş, "Sigorta iptali için onay yapacağız bunun için şu adımları takip edin, şu tuşa basın, şunu kabul edin, şunu onaylayın şeklinde anlık kredi çekiyorlarmış. Fakat ben bunu anlayamadım." dedi.

