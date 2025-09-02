Dolandırıcıların yeni hedefi 40 yaş üstü erkekler: Sistem nasıl işliyor?
Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi, telefonla arayan dolandırıcıların yeni tuzağına düşüyor. Mağdurlara, "Müstehcen içerikli sitelere üyeliğiniz var, tebligat yollarsak aileniz öğrenir.'' denilerek şantaj yapıyorlar.
Dolandırıcılar bu kez "müstehcen site" yalanıyla sahnede.
Çete, özellikle 40 yaş üstü erkekleri hedef alıyor.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, çete mağdurları arayıp, "Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var." diyerek şantaj yapıyor.
"Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz." tehdidiyle korku oluşturuyorlar.
PARA TALEP EDİLİYOR
Mağdurların siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, "dosya açacağız" bahanesiyle para talep ediliyor.
ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALIYORLAR
Bu psikolojik baskı, utanma ve korku duygusuyla mağdurları savunmasız bırakıyor.
Çoğu kişi, ne olduğunu bile anlamadan ödeme yapmak zorunda kalıyor.
EN FAZLA ARTIŞ DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA
Öte yandan dolandırıcılık suçu oranındaki artış Adalet Bakanlığı raporlarına da yansıdı.
Bakanlığın 2024 yılına ilişkin yayımladığı verilere göre, en fazla artış gösteren dosya türü yüzde 41 ile dolandırıcılık oldu.
Verilere göre, 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılırken, 2024’te dosya sayısı yüzde 41 artış gösterdi ve 169 bine çıktı.
Ayrıca dolandırıcılık suçunun ardından uyuşturucu imal ve ticareti ile satın alma ve bulundurma suçuna ilişkin dosyalarda da artış dikkati çekiyor.
Uyuşturucu alma, kullanma ve bulundurma suçlarından açılan dosya sayısı 2023’e oranla yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticaretinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı.
Bazı suç dosyalarında azalma da görülüyor ama bunların oranı çok yüksek değil, en fazla azalma yüzde 4 ile hırsızlıkta.
- Etiketler :
- Haberler -
- Adalet Bakanlığı
- Dolandırıcılık
- Erkek