Dolandırıcıların yeni hedefi 40 yaş üstü erkekler: Sistem nasıl işliyor?

EN FAZLA ARTIŞ DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA



Öte yandan dolandırıcılık suçu oranındaki artış Adalet Bakanlığı raporlarına da yansıdı.



Bakanlığın 2024 yılına ilişkin yayımladığı verilere göre, en fazla artış gösteren dosya türü yüzde 41 ile dolandırıcılık oldu.



Verilere göre, 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılırken, 2024’te dosya sayısı yüzde 41 artış gösterdi ve 169 bine çıktı.



Ayrıca dolandırıcılık suçunun ardından uyuşturucu imal ve ticareti ile satın alma ve bulundurma suçuna ilişkin dosyalarda da artış dikkati çekiyor.



Uyuşturucu alma, kullanma ve bulundurma suçlarından açılan dosya sayısı 2023’e oranla yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticaretinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı.



Bazı suç dosyalarında azalma da görülüyor ama bunların oranı çok yüksek değil, en fazla azalma yüzde 4 ile hırsızlıkta.