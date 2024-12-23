Dolandırıcıların yeni taktiği: "Adınıza mühürlü tebligat var" aramasına dikkat!
Mersin'de kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtan ve "Adınıza kırmızı mühürlü tebligat var" diyerek 7 kişiyi dolandıran 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin mağdurları toplam 519 bin TL dolandırdığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları kişileri "Adınıza kırmızı mühürlü tebligat var" şeklinde korkutarak dolandıran 6 şüpheli belirlendi.
Bunun üzerine şüphelilerin ofis olarak kullandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan 6 şüphelinin 7 kişiyi toplamda 519 bin 200 TL dolandırdığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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