Dolandırıcıların yeni taktiği: "Adınıza mühürlü tebligat var" aramasına dikkat!

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları kişileri "Adınıza kırmızı mühürlü tebligat var" şeklinde korkutarak dolandıran 6 şüpheli belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin ofis olarak kullandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı.