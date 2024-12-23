Dolandırıcıların yeni taktiği: "Adınıza mühürlü tebligat var" aramasına dikkat!

Mersin'de kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtan ve "Adınıza kırmızı mühürlü tebligat var" diyerek 7 kişiyi dolandıran 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin mağdurları toplam 519 bin TL dolandırdığı öğrenildi.

Dolandırıcıların yeni taktiği: "Adınıza mühürlü tebligat var" aramasına dikkat!

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli " yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları kişileri "Adınıza kırmızı mühürlü tebligat var" şeklinde korkutarak dolandıran 6 şüpheli belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin ofis olarak kullandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. 

Dolandırıcıların yeni taktiği: "Adınıza mühürlü tebligat var" aramasına dikkat! - 1 Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 6 şüphelinin 7 kişiyi toplamda 519 bin 200 TL dolandırdığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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