Dolandırıcıların yeni yalanı: "Kargonuz tutanaksız teslim edildi"

İstanbul Maltepe'de dolandırıcılar, kargo çalışanı kıyafetiyle gelerek “Kargonuz tutanaksız teslim edilmiş. Ben onu geri alıyorum. Tekrar getireceğiz." yalanı söylemeye başladı. Mağdurlar, yalana inanıp kargolarını geri verirken kargo şirketini arayıp dolandırıldıklarını anladı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Dolandırıcıların yeni yalanı: "Kargonuz tutanaksız teslim edildi"

Dolandırıcıların yeni yöntemi belli oldu.

’de 9 Eylül Pazartesi günü polise başvuran mağdur S.K. (50), başka bir ilde eniştesinin 150 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi lensini internet üzerinde satışa koyduğunu, satış için anlaştığı bir kişiye teslim etmesi için kendisine gönderdiğini söyledi.

Fotoğraf makinesi lensinin kargo şirketi tarafından iş yerinde getirilerek teslim edildiğini anlatan S.K. "Kısa bir süre sonra kargo şirketi kıyafetli bir kişi gelerek. Kargonun tutanaksız olarak teslim edildiğini, kargoyu geri alarak bir süre sonra tekrar getireceklerini söyledi." dedi.

Ona inandığını ve kargoyu geri verdiğini anlatan S.K.’nın fotoğraf makinesi lensinin bir türlü geri getirilmemesi üzerine kargo şirketini aradığında dolandırıldığını anladığı belirtildi.

YAKALANDI

Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada olayı gerçekleştiren şüpheli Cebrail T.(20)’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önceden bir suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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