Dolandırıcıların yeni yöntemi sahte ekran görüntüsü

İş yeri sahipleri de bunu kabul edince, iki dolandırıcı sahte ekran görüntülerini gösterip ödemeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ancak para esnafın hesabına geçmedi.



Durumu anlayan iş yeri sahipleri, emniyete giderek başvuruda bulundu.



Dolandırılan iş yeri sahiplerinden Bilgihan Altıntop, “Paranın hesaba geçmesinden emin olana kadar beklemelerini istedik ama o arada başka bir müşteri ile ilgilenirken kaçıp gittiler. Farkına vardık, arkalarından gittik ama bulamadık.” dedi.



Güvenlik kameralarını takibe alan polis, iki dolandırıcının kimliklerini tespit etti.



Polis şimdi dolandırıcıları arıyor.