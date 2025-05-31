Dolandırıcılık ağına operasyon: "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan"

Manisa'da kurulan dolandırıcılık ağı,. "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan" vaadiyle büyük bir vurgun yaptı.

Dolandırıcılık ağına operasyon: "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan"

Emniyet güçleri, 24 yaşındaki A.A.’nın liderliğini yaptığı çetenin, topladıkları banka hesaplarını ve faaliyetlerinde kullandığını belirledi.

Akhisar merkezli yürütülen soruşturma kapsamında farklı illerde de bağlantılar tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

28 Mayıs’ta sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda A.A. ile birlikte hareket eden A.S. (23), K.Ş. (19), İ.Ç. (23), H.N. (21), A.B. (22), B.Y. (19), S.A. (30), M.A. (26) ve M.C.D. (19) gözaltına alındı.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, çeşitli banka kartları, dijital materyaller ve not defterleri ele geçirildi.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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