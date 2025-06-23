Dolandırıcılık operasyonu: 181 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 47 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 181 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Paylaşımında Yerlikaya, şunları kaydetti:

"47 ilde Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 2 bin 27 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 307 şüpheliyi yakaladık.

Şüphelilerden;

- 181'i Tutuklandı,

- 105'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Şanlıurfa, Hatay, Balıkesir İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Siirt, Kars, Bartın, Yalova, Şırnak, Tekirdağ, Samsun, Çorum, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Muş, Mardin, Gümüşhane, Antalya, Kahramanmaraş, Kütahya, Aksaray, Denizli, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Çankırı’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak,

- Yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadiyle,

- Sokak hayvanlarına yardım ve bağış adı altında,

- Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 Milyar 799 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi."