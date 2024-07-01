Dolandırıcılık şebekesinin kripto para oyunu deşifre edildi: 9 milyar 411 milyon liralık vurgun!

Aydın merkezli 4 ilde dolandırıcılık yapıp, suç gelirini kripto varlıklarla aklayan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. MASAK destekli operasyonda, şebekenin karmaşık para transferleriyle dolandırıcılıktan elde ettikleri suç gelirinin izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Dolandırıcıların kripto para işlem hacminin 9 milyar 411 milyon 572 bin 142 lira olduğu belirlendi. Operasyon düğmesine basan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dolandırıcılık şebekesinin kripto para oyunu deşifre edildi: 9 milyar 411 milyon liralık vurgun!

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merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik Aydın merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır’da dün sabah operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Dolandırıcılık şebekesinin kripto para oyunu deşifre edildi: 9 milyar 411 milyon liralık vurgun! - 1

KRİPTO ÜZERİNDEN PARA AKLADILAR

Şüphelilerin çok sayıda arkadaşlık, tanışma, sohbet ve buluşma konseptli web siteleri ve sahte sosyal medya hesapları tasarlayıp yayınladıkları, web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ağlarına, düşürdükleri mağdurlarla öncelikle normal sohbet edip, güven kazanarak mağdurların kişisel verilerini ve fotoğraflarını ele geçirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin sonrasında ele geçirdikleri mağdurlara ait kişisel verileri kullanarak oluşturdukları sahte dava, uzlaşma ve icra evraklarını, avukat kimlik fotoğraflarıyla birlikte mağdurlara gönderip, şantaj yaparak uzlaşma bedeli, avukatlık bedeli, dava kapama bedeli adı altında ödemeler aldıkları tespit edildi.

Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup, gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları da belirlendi.

Dolandırıcılık şebekesinin kripto para oyunu deşifre edildi: 9 milyar 411 milyon liralık vurgun! - 2

KARMAŞIK TRANSFER TRAFİĞİ

Karmaşık transfer trafiğinin takibi ve ayrıntılı teknik analiziyle, şüphelilerin izini kaybettirmeyi amaçladıkları şebekeye gizli kripto cüzdanları deşifre edildi.

Yurt içi ve dışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan veriler kapsamında MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin işlem hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi.

Şebekeye hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen 11 şüpheliye yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 56 mağdur tespit edildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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