Dolandırıcılık şebekesinin kripto para oyunu deşifre edildi: 9 milyar 411 milyon liralık vurgun!

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Aydın merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik Aydın merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır’da dün sabah operasyon düzenlendi.



Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KRİPTO ÜZERİNDEN PARA AKLADILAR



Şüphelilerin çok sayıda arkadaşlık, tanışma, sohbet ve buluşma konseptli web siteleri ve sahte sosyal medya hesapları tasarlayıp yayınladıkları, web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ağlarına, düşürdükleri mağdurlarla öncelikle normal sohbet edip, güven kazanarak mağdurların kişisel verilerini ve fotoğraflarını ele geçirdikleri belirlendi.



Şüphelilerin sonrasında ele geçirdikleri mağdurlara ait kişisel verileri kullanarak oluşturdukları sahte dava, uzlaşma ve icra evraklarını, avukat kimlik fotoğraflarıyla birlikte mağdurlara gönderip, şantaj yaparak uzlaşma bedeli, avukatlık bedeli, dava kapama bedeli adı altında ödemeler aldıkları tespit edildi.



Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup, gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları da belirlendi.