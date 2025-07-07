Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar’da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli polisin takibi sonrası yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde K.Y., isimli şahsın "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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