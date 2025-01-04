Dolandırıcılık ve yağma suçundan 2 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık ve yağma suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında "Gece vakti yağma" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.G. (34) ile "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A., düzenlenen operasyon ile dün yakalandı. İfadeleri alınan hükümlüler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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