Dolandırıcılık ve yağma suçundan 2 hükümlü yakalandı

Yapılan çalışmalar kapsamında "Gece vakti yağma" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.G. (34) ile "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A., düzenlenen operasyon ile dün yakalandı. İfadeleri alınan hükümlüler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.