Dolandırıcılıkta yeni yöntem: QR kod tuzağı

Restoranlarda, alışverişlerde, ödeme yaparken hatta para çekerken; hayatın her alanında kullanılan QR kodlar dolandırıcıların yeni tuzağı oldu.

Dolandırıcıların hazırladığı zararlı virüs telefonu kısa sürede ele geçiriyor ve kötü niyetli kişiler cep telefonunuza sızıyor.

Bilişim uzmanı Emre Çelikkol özellikle dış mekanlarda reklam gibi gösterilen QR kodlara dikkat çekiyor: "Siz QR'ı okuttuğunuzda aslında bankaya giden bir sistem yok, orada sizin telefonunuza entegre edilecek zararlı bir yazılım sistemi var aslında. O mobil pos bankacılık sistemi gibi duruyor. Bu bir pos cihazı olabilir, ağaç üzerinde bir reklam olabilir..."

TÜM BİLGİLERE ERİŞİYORLAR

Bu şekilde yüklenen zararlı yazılımların cep telefonuna entegre olduğunu belirten Çelikkol, "Yazılım telefon üzerindeki pil, sağlık durumu, galeri, fotoğraf, SMS, WhatsApp arama kayıtları gibi tüm sistemlerin ele geçiriyor ve üçüncü kişilere aktarıyor." diyor.

NE YAPMALI?

Uzmanlar QR kodlardan uzak durulmasını ve bankacılıkta kart üzerinden işlem yapılmasını öneriyor. Ancak bu tuzağa düşenler ne yapmalı?

Bilişim uzmanı Çelikkol'a göre bu durumda yapılması gerekenler şöyle: "Uygulamalarda kayıtlı parolalarınız varsa bunların acilen silinmesi, herhangi bir işlemin yapılmaması ve telefonun acilen uçak moduna alınması gerekiyor. Antivirüs sistemlerinin kurulması gerekiyor. Sonrasında cep telefonun sıfırlanması ve farklı bir e posta adresiyle tekrar kurulum yapılması gerekiyor."